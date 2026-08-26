مانشستر يونايتد يستهدف ضم إدواردو كامافينجا

كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2029.

وبحسب شبكة «توك سبورت» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات كامافينجا هذا الصيف.

وأوضحت التقارير أن اللاعب الفرنسي متمسك بالاستمرار مع ريال مدريد، رغم تراجع دوره مع الفريق منذ نهاية الموسم الماضي، كما يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للنادي الملكي، في استمرار كامافينجا ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

وكان كامافينجا قد انضم إلى ريال مدريد عام 2021، قادمًا من نادي ستاد رين الفرنسي.