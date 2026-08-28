مصطفى بكري يتقدم ببلاغ على الهواء للنائب العام ضد مروجي شائعات التشكيك في نسب ومرض الطفل يوسف

تقدم الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببلاغ على الهواء إلى النائب العام ومباحث الإنترنت بوزارة الداخلية ضد سيدة اتهمها بإطلاق شائعات وادعاءات تشكك في نسب ومرض الطفل «يوسف فؤاد»، المصاب بضمور العضلات.

وقال بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك شخصيات شنت حملة ضد والدة الطفل يوسف، لافتًا إلى ترويج ادعاءات تزعم استيلاء الأم على أموال التبرعات، وعدم سفر الطفل لتلقي العلاج، وصولًا إلى الادعاء بأن الطفل ليس ابنها.

وأضاف: «تحدثنا مع الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ومفيش مليم في جيب الأسرة، واللي أشرف على التبرعات وزارة التضامن الاجتماعي، وهي من تشرف على العلاج حتى آخر قرش».

وتابع: «أنا أتقدم ببلاغ على الهواء للنائب العام، ومباحث الإنترنت، ضد من أشاعت هذا الكلام واسمها موجود عندنا، وسنوصله للجهات المعنية، حتى يعرف كل إنسان أنه أي إنسان يسيء لأحد، لا بد أن يتم التحقيق معه، هذه السيدة تحاول أن تمنع العلاج عن أي مريض آخر».

وأعرب بكري عن أسفه إزاء الاضطرار إلى نشر شهادة ميلاد الطفل على الهواء للرد على حملة الشائعات التي تطاله، قائلًا: «ما يحدث يتعدى حدود الأدب والأخلاق».

وأوضح أن شهادة الميلاد تتضمن اسم الطفل واسم والدته لإثبات النسب، مشددًا على أن ما حدث يتجاوز الهدف من هذه الحملة، قائلًا: «ليس يوسف أو والدته، ولكن لمنع علاج أي مريض».

وشدد على أن هذه التصرفات تمثل «كذبًا وادعاءً» يُنشران للعامة، ويؤثران بشكل سلبي ونفسي على والدة الطفل وأسرته.

ووجه بكري الشكر إلى منسق حملة التبرعات، وإلى كل من شاركوا في جمع التبرعات والدعوة إليها، لتودع في حسابات رسمية بالبنوك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت حملة شعبية انطلقت من محافظة كفر الشيخ قد نجحت في جمع 173 مليون جنيه خلال 15 يومًا، للمساهمة في توفير العقار المخصص للطفل يوسف فؤاد مدحت، البالغ من العمر 9 سنوات، والمصاب بضمور العضلات الشوكي «دوشن»، والذي تقدر تكلفته بنحو 160 مليون جنيه.