الأهلي يعبر عقبة زد بثنائية في الدوري

تغلب الفريق الأول بالنادي الأهلي على مضيفه، زد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، الجمعة، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد القاهرة، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب الأهلي على مجريات اللعب، مع محاولات على استحياء من لاعبي زد.

ونجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 20، عن طريق أشرف بن شرقي، إثر تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك الحارس، علي لطفي.

وبعد ذلك، بدأ زد في فرض سيطرته وهيمنته على مجريات اللعب، حيث شكّل أكثر من فرصة محققة على مرمى الضيوف، كانت بدايتها برأسية من عبد الرحمن البانوبي، تصدى لها الحارس، مصطفى شوبير.

وطالب لاعبو زد في الدقيقة 43، بالحصول على ركلة جزاء، بداعي وجود لمسة يد على المغربي، أشرف بن شرقي، إلا أن تقنية الفيديو تدخلت وقررت استكمال مجريات اللعب.

وكاد نادي زد أن يسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، بتسديدة قوية، ارتطمت في عارضة الحارس مصطفى شوبير، وارتدت أمام مهاجم آخر، سددها خارج الملعب.

وتحسن أداء الأهلي كثيرًا في الشوط الثاني، رغم البداية القوية من زد، حيث تمكن طاهر محمد طاهر من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعد كرة عرضية من أشرف بن شرقي، قابلها بتسديدة في الشباك.

واحتاج هدف الأهلي الثاني لتدخل تقنية الفيديو، بعد إلغائه في البداية بداعي التسلل، إلا أنه تم تأكيده، حيث ثبت صحة موقف أحمد سيد زيزو، الذي شارك في بناء الهجمة.

وأهدر الأهلي العديد من الفرص خلال النصف ساعة الأخيرة من المواجهة، مستغلًا اندفاع لاعبي زد للهجوم، فيما اعتمد الأحمر على الهجمات المرتدة.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة السادسة، التي يحتل بها المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بالتساوي مع بيراميدز، وطلائع الجيش، فيما تجمد رصيد زد عند نقطة واحدة.