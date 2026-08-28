شيعت الجزائر، الجمعة، بشكل جماعي ضحايا حرائق الغابات في ولاية جيجل شرقي البلاد، إحدى أكثر الولايات تضررا من الحرائق التي شهدتها عدة مناطق منذ ليلة الأربعاء.

وجرت مراسم التشييع في مقبرة "دار البقاء" بمنطقة الجمعة بني حبيبي، بحضور الوزير الأول (رئيس الوزراء) سيفي غريب وعدد من أعضاء الحكومة، بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

وأظهرت صور مراسم الجنازة دفن عدد من الضحايا بشكل جماعي، فيما لم تعلن السلطات الجزائرية بعد عن الحصيلة الكاملة لضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات وسط وشرق البلاد.

وكان وزير الداخلية والنقل الجزائري السعيد سعيود أعلن، ليلة الأربعاء، مصرع 12 شخصا جراء الحرائق، بينهم 5 في جيجل، و4 في بجاية، و3 في تيزي وزو.

وفي السياق، أعلنت الحماية المدنية (الدفاع المدني)، الجمعة، تسجيل 97 حريقا للغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل في أنحاء البلاد.

وأوضحت أنه تم إخماد 68 حريقا، فيما تتواصل عمليات إخماد 29 حريقا موزعة على 15 ولاية، أبرزها سكيكدة وقالمة وبجاية وجيجل وعنابة وميلة وسوق أهراس وتيزي وزو.

وأضافت أن عمليات الإخماد تتواصل بدعم جوي في عدد من الولايات، بينها جيجل وسكيكدة وقالمة وتيزي وزو، عبر طائرات إطفاء من أنواع مختلفة.

وتأتي هذه الحرائق وسط موجة حر شديدة تضرب شمال إفريقيا، في وقت تؤكد فيه السلطات مواصلة التعبئة الكاملة للوسائل البرية والجوية لحماية الأرواح والممتلكات.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت، الثلاثاء، من موجة حر مرتقبة بعدة ولايات يومي الأربعاء والخميس، مع توقع تسجيل درجات حرارة قصوى تصل إلى 49 درجة في بعضها، وفق نشرة خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ووفقا لبيانات الحماية المدنية، بلغ إجمالي الحرائق المسجلة خلال الفترة بين 1 مايو و20 يوليو الماضيين نحو 4 آلاف، مقارنة بـ1501 حريق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 167 بالمئة.