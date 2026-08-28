ترامب يضع نفسه الأعظم بين رؤساء أمريكا ويصنّف بايدن وأوباما ضمن الفاشلين

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في مرتبة تعلو على الشخصيات البارزة في تاريخ الولايات المتحدة، مصنّفًا نفسه الرئيس «الأعظم».

وجاء هذا التصنيف عقب استطلاع للرأي جاءت نتائجه لصالحه، وأُجري بين ناخبيه من الحزب الجمهوري.

ونشر ترامب قائمته لأفضل رؤساء الولايات المتحدة عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» (Truth Social)، واضعًا نفسه على قمة القائمة، وواصفًا نفسه بأنه «The Greatest»، أي «الأعظم»، وهي عبارة دأب على استخدامها في خطاباته وتصريحاته.

وأدرج ترامب، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة في عامي 2017 و2025، ستة رؤساء في قائمته باعتبارهم، من وجهة نظره، رؤساء «عظماء»، ومن بينهم على وجه الخصوص أبراهام لينكولن، الذي ألغى العبودية، وجورج واشنطن، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وتوماس جيفرسون، المؤلف الرئيسي لإعلان الاستقلال الأمريكي.

وفي المقابل، وجّه الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة انتقادات لاذعة إلى سلفيه جو بايدن وباراك أوباما، إذ صنّفهما ضمن خانة «الفاشلين»، وفق وصفه. وهما من الحزب الديمقراطي، ودأب ترامب على مهاجمتهما، كما فعل حين كان يشير إلى أوباما، المولود في هونولولو، باسم «باراك حسين أوباما»، في إشارة إلى نظريات المؤامرة التي تحوم حول أصوله، بحسب وكالة يافا الإخبارية.

وخلت القائمة من أسماء عدد من الرؤساء السابقين، مثل جورج بوش الأب وجورج بوش الابن.