أسامة كمال: موقع الكافيتريا المزالة بكليوباترا بكورنيش إسكندرية تحول لممشى مجاني للمواطنين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة الحفاظ على حق المواطن في الشواطئ وأهمية إزالة التعديات، تمثل "فرصة لاستعادة العلاقة بين الإسكندرانية والمصيفين وبين بحرهم، واستعادة جزء من روح المدينة".

وأضاف خلال برنامج "مساء "dmc المذاع عبر فضائية "DMC"أن موقع إزالة "كافيتريا" شهيرة بمنطقة كليوباترا على كورنيش الإسكندرية، تحول اليوم إلى "ممشى عام ومجاني متاح لكل المواطنين".

ولفت إلى أن عملية إزالة الكافيتيريا استمرت عدة أيام بسبب حجمها ومساحتها الكبيرة، موضحا أن أعمال تجهيز المكان بدأت عقب الإزالة لتحويله لممشى للمواطنين.

وشدد أن المكان سيعود "حقا أصيلا ومجانيا للمواطن"، كي يتمكن الناس من المشي والجلوس أمام البحر والاستمتاع بالمشهد دون "بوابة أو رسوم دخول"، أو اشتراط طلب أي شيء من الكافيتيريا ليكون من حقهم رؤية المياه.

ووجه في ختام حديثه الشكر للقيادة السياسية ومحافظ الإسكندرية على التحرك السريع، مؤكدا أن "البحر حق عام، وكل متر يعود للمواطن على كورنيش الإسكندرية أو غيرها من المدن هو خطوة لتعود تلك المدن للشكل الذي عهدناه عليها".

وشهدت الإسكندرية، شن عدة حملات إزالة للمنشآت السياحية على الكورنيش والمنتهى تعاقدها، وذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على الحفاظ على حق المواطنين في الاستمتاع برؤية البحر، والحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري للكورنيش باعتباره أحد أهم معالم وهوية المدينة، بعد أن تم حجب رؤية البحر في معظم مساحات الكورنيش نتيجة إقامة كافتيريات بنظام حق الانتفاع .