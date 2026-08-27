كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن استعداد الجيش خلال الأيام الأخيرة لإعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) المؤدي إلى قطاع غزة في الأول من سبتمبر المقبل، رغم نفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صدور أي توجيهات بهذا الشأن.

وقالت الهيئة إن استعدادات الجيش لفتح المعبر جرت بموافقة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي على خلفية "ضغوط أمريكية كبيرة" لإعادة فتح المعبر الأسبوع المقبل.

وأضافت أن الاستعدادات شملت قيام قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال بتطوير بنى تحتية في محيط المعبر، وشق طرق، تحت إشراف مشدد من مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي (CMCC) في مدينة كريات غات جنوبي إسرائيل.

وبحسب الهيئة، وصل نائب وزير الدفاع الألماني (لم تسمه) إلى إسرائيل خصيصا، الجمعة الماضي، لتدشين منشأة فحص جديدة في المعبر اشترتها الحكومة الألمانية.

ويأتي الكشف عن هذه التفاصيل، بعد ساعات من نفي نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، اعتزام إسرائيل فتح معبر بيت حانون أمام البضائع المتجهة إلى قطاع غزة.

ففي وقت سابق من الخميس، قال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك: "لا توجد أي توجيهات على الإطلاق لفتح معبر إيرز أمام البضائع".

وأضافا أن "سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير؛ لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح حركة حماس ونزع سلاح قطاع غزة بالكامل".

وأفادت القناة 24 الإسرائيلية الخاصة، في وقت سابق الخميس، بأنه "تحت ضغط غربي لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، وفي ظل تكتم شديد، من المتوقع إعادة فتح معبر إيرز لنقل المساعدات إلى القطاع في الأول من سبتمبر" المقبل.

وأغلقت إسرائيل معبر بيت حانون، الذي كان يستخدم لمرور الأفراد، في 7 أكتوبر 2023 خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتدخل المساعدات الإنسانية حاليا إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، فيما انتقدت مؤسسات دولية عدة عدم دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر 2025.