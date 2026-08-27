 الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع تحذيرات الأرصاد بشأن اضطراب حالة البحر المتوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع تحذيرات الأرصاد بشأن اضطراب حالة البحر المتوسط

الإسكندرية - أ ش أ
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:07 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:07 م

رفعت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، درجة الاستعداد تزامنًا مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر المتوسط، بدايةً من مساء غدٍ الجمعة، وحتى الساعات الأولى من صباح الاثنين المقبل.

وأوضحت التحذيرات، أن البحر المتوسط سيشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/ساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين ورواد الشواطئ توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ.

وكلف محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، الإدارة المركزية، بمتابعة حالة البحر على مدار الساعة، ورفع الرايات المناسبة، والإعلان عن حالة البحر كل ساعتين على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، حفاظًا على سلامة وأمن الرواد، مع التأكيد على عدم النزول إلى المياه في حالة رفع الراية الحمراء.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار متابعة حالة البحر والطقس على مدار الساعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين.

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