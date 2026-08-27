حثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة عضوة المجلس الديمقراطية عن ولاية نيفادا كاثرين كورتيز ماستو، وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على إلغاء خطتها لتزويد أفرادها بقفازات تسبب صدمات كهربائية مؤلمة.

وشككت كورتيز ماستو و 15 من زملائها في بالحزب الديمقراطي في خطاب للقائم بأعمال مدير وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اليوم الخميس، في حاجة الوكالة إلى إنفاق 20 مليون دولار لشراء هذه الأجهزة، وشككوا كذلك في قدرة الوكالة على استخدامها بالطريقة الملائمة.

وجاء في الخطاب: "إن سوء استخدام القوة الفج والمأسوي في لوس أنجلس وشيكاغو ومينيابوليس وهيوستن ومين وأماكن أخرى في البلاد يثير شكوكا في القدرات المهنية للوكالة على استخدام الأداة الجديدة، التي يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الأذى بأمريكيين دون سبب، بأمان".

وتعتبر الأدوات قفازات عادية تستخدم في الدوريات حتى يضغط الشرطي على زر يفعل الوضع الكهربائي.

ويجب أن تلامس البشرة مباشرة لتولد صدمة مؤلمة، وتم الترويج لها باعتبارها وسيلة لإخضاع الأشخاص الذين يقاومون السلطات.