 بولندا: أمريكا تعتزم البحث عن مواقع لإنشاء قواعد عسكرية في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بولندا: أمريكا تعتزم البحث عن مواقع لإنشاء قواعد عسكرية في البلاد

وارسو (د ب أ)
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 10:17 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 10:17 م

قال نائب وزير الدفاع البولندي بافل زيليفسكي، إن نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشئون أوروبا وسياسة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويليام كابيليتي، سيزور بولندا قريبا، وسيُعرض عليه عدد من المقترحات بشأن مواقع لإقامة قواعد عسكرية أمريكية في البلاد.

وأشار زيلفسكي، في تصريحات للصحفيين في بروكسل، إلى أنه التقى كابيليتي ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات إلِبريدج كولبي في بروكسل، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتجري بولندا مناقشات بشأن عدة مواقع لاستضافة قدرات عسكرية أمريكية مختلفة، وتأمل أن تكون جاهزة لتقديم مقترحات بحلول نهاية المراجعة التي تجريها واشنطن لانتشار قواتها في أوروبا.

وتقول الولايات المتحدة إن المراجعة التي تجريها لانتشار قواتها تهدف إلى تسريع عملية تولي أوروبا مسئولية الدفاع.

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