ترامب: روسيا لن تهاجم أراضي حلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يشعر بالقلق من احتمال أن تهاجم روسيا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مؤكدًا أن موسكو «لن تهاجم أراضي الناتو».

وأوضح ترامب- في مقابلة هاتفية مع موقع «أكسيوس» الأمريكي، اليوم الخميس- أنه «لا يشعر بالقلق على الإطلاق» من احتمال قيام روسيا باستفزاز ضد دول الحلف، قائلًا: «لا توجد مشكلة»، مضيفا أنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن روسيا «لن تهاجم أراضي الناتو».

وتأتي تصريحات ترامب، في ظل تزايد مخاوف القادة الأوروبيين من احتمال أن تختبر موسكو مدى التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، التي تنص على أن أي هجوم مسلح على دولة عضو يعد هجومًا على جميع أعضاء الحلف.

وأشار ترامب إلى أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى موسكو، والتي التقى خلالها نظيره الروسي سيرجي ناريشكين، كانت «عملًا روتينيًا»، نافيًا تقارير أفادت بأن الزيارة هدفت إلى تحذير موسكو من مهاجمة إحدى دول «الناتو».