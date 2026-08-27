النائب عمرو درويش: هناك حالة من السهو لدى الحكومة في إبراز ما تقدمه لصالح المواطن

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشعر بالمواطن، والقضايا التي تناولها في حديثه خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة الجديدة تمس الشعب المصري بشكل مباشر، ما يهمهم وما عانوا منه خلال الفترة السابقة.

وأضاف درويش، عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن توجيه الرئيس للحكومة بعرض تقرير عن الإنجازات بشكل مفصل، يطرح تساؤلا حول مدى حاجة الحكومة إلى التوجيه من عدمه، معلقا: "على المستوى النيابي بنسمع عن مشروعات عظيمة، لكن الشارع لا يعلم عنها، والبرلمان لا يطلع عليها بشكل مباشر".

واعتبر أن هناك حالة من السهو لدى الحكومة في إبراز ما تقدمه لصالح المواطن، مؤكدا أن عدم معرفة المواطن بحيثيات المشروعات وفوائدها يجعله يتساءل عن جدواها.

وتابع أن المواطن عندما يسأل عن جدوى إنشاء مستشفى أو مشروع خدمي، فإن ذلك يعني أن فوائد المشروع لم تصل إليه، مشددا على ضرورة توضيح ما يتم توفيره من كوادر وإمكانات لخدمة المواطنين.

واستكمل أن الأمر ينطبق كذلك على مشروعات البنية التحتية والطرق، موضحا أن المواطن قد لا يدرك أن إنشاء الطرق الجديدة يساهم في توفير المواد البترولية، وتحسين خطوط الإنتاج والإمداد.