عمرو درويش: رسائل الرئيس واضحة بشأن ضرورة تحسين الأداء الحكومي

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الماضية كان أمرًا ضروريًا، مؤكدًا أن إيقاف عجلة التنمية أو التركيز على قطاع واحد دون غيره كان سيمثل "خطأ قاتلًا".

وأضاف "درويش" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد سابقًا أنه لا توجد رفاهية لوقف عجلة التنمية، مستكملا أن استمرار العمل على تطوير مختلف القطاعات كان له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ورأى أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الحالي يرتبط بالقرار السياسي، مشيرًا إلى أن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لضغوط نتيجة مواقفها في عدد من القضايا الحيوية والمصيرية.

وتابع أن الدولة تعمل من أجل الأجيال المقبلة، إلا أن حديث الرئيس خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، في العاصمة الجديدة، كان لصالح الأجيال الحالية وتضمن رسائل واضحة بشأن ضرورة تحسين الأداء الحكومي، قائلًا إن الرئيس "عينه على الأداء الحكومي الذي يجب أن يتغير من فترة طويلة".

وشدد على أهمية أن يشعر المواطن بالعائد المباشر من المشروعات والإجراءات الاقتصادية، قائلًا: ةعايزين نقول للمواطن جدوى المشاريع له، وإزاي نقدر نحارب غلاء الأسعار والاحتكار في الاستثمار العقاري أو غيره".

واستكمل أن المرحلة المقبلة تتطلب عرض مراحل تنفيذ المشروعات ونتائجها للمواطن بصورة أكثر وضوحًا، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن نسب الإنجاز، حتى يدرك المواطن أثر هذه الإنجازات على حياته ومستوى معيشته.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد تقرير شامل حول إنجازات الدولة وحجم الإنفاق الفعلي لعرضه على المواطنين في أكتوبر المقبل، وجاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.