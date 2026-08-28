قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنه لم يتم رصد أي إصابات بالميكروب البكتيري السالمونيلا في الدجاج المصري، مضيفًا أن مصر لا تستورد البيض، بل تصدره، إلى جانب خضوع المزارع المنتجة للبيض والدواجن لفحوصات دورية من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع "نبيل" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن الرقابة لا تقتصر على المزارع، إذ تسحب الهيئة القومية لسلامة الغذاء عينات من الدواجن والبيض من الأماكن التي تورد المنتجات، للتأكد من صلاحيتها قبل التوريد، فضلًا عن إجراء عمليات تفتيش دورية وسحب عينات عشوائية من المنتجات الموجودة في محال السوبر ماركت، لفحصها والتأكد من خلوها من السالمونيلا.

وأشار إلى أن البيض في مصر يتم تداوله على هيئته الطبيعية، وتحتوى قشرة البيضة على طبقة تعمل كحاجز يحميها من دخول البكتيريا، ما يحافظ عليها.

وأضاف أن السالمونيلا لا تستطيع اختراق البيضة طالما ظلت القشرة سليمة ولم تتعرض لعمليات من شأنها إزالة الطبقة الواقية، موضحًا أن احتمالية وصول البكتيريا إلى داخل البيضة ترتبط بتعرضها للكسر أو بطريقة تداول لا تحافظ على طبقتها الطبيعية، كغسلها.

وكشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حقيقة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب كميات من البيض في الولايات المتحدة الأمريكية للاشتباه في تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

وأوضحت الهيئة، أن الواقعة المشار إليها في الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بمنتجات ودفعات محددة من البيض، ولا تعني وجود تفشٍ مماثل في مصر أو أن البيض بصفة عامة يمثل مصدر خطر، ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الأمريكية المختصة، فقد شمل الاستدعاء بيضًا محددًا من إنتاج شركة "Midwest Poultry Services" بولاية تكساس، مع تحديد أكواد وفترات إنتاج وتواريخ صلاحية للمنتجات محل الاستدعاء.

وأشارت إلى أن حدوث واقعة تلوث غذائي في دولة أخرى لا يعني انتقالها تلقائيًا إلى السوق المصرية، حيث يتم تقييم أي مخاطر محتملة وفقًا لمصدر المنتج وبلد المنشأ والدفعات والأكواد المحددة ومسارات التداول، إلى جانب نتائج الفحوص والتحاليل والمعلومات الرقابية المتاحة.