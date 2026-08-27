أعلنت شركة "روكيتسان" التركية نجاح اختبارات إطلاق صاروخ الجيل الجديد الجوال "تشاقير"، المصنّع بإمكانات محلية ووطنية.

وأُجريت اختبارات الإطلاق في يومين مختلفين، حيث أُطلق الصاروخ من مركبات برية وتمكن بفضل رأسه الباحث بالأشعة تحت الحمراء من الجيل الجديد من إصابة هدف بري وآخر بحري بدقة.

كما تجاوز الصاروخ بنجاح اختبار المدى الممتد بفضل نظام الوقود الجديد.

وبعد إطلاقه سابقا من منصات الطائرات المسيرة المسلحة، نجح "تشاقير" أيضا في الإطلاق من المركبات البرية، وأثبت فاعليته ضد الأهداف البحرية والبرية، فضلا عن قدرته على الاندماج مع منصات مختلفة.

ويتميز "تشاقير" ببصمة منخفضة ودقة عالية في إصابة الأهداف، ويمكن استخدامه ضد أنواع مختلفة من الأهداف وفي مختلف الظروف الجوية بفضل أنظمة الملاحة التي يضمها.

كما يتمتع الصاروخ بقدرة على مقاومة الإجراءات المضادة وتنفيذ هجمات متكررة، إضافة إلى امتلاكه عبر وصلة البيانات قدرات تحديث الأهداف وإلغاء المهمة.