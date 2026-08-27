- الأزهري: الإطلاق على ٤ منصات يحمل رسالة مصر الحضارية في نشر رسالة الرحمة والأخلاق المحمدية

أطلقت وزارة الأوقاف صفحات جديدة بثلاث لغات أجنبية هي الإنجليزية والفرنسية والسواحيلية على ٤ منصات رقمية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق التواصل مع الناطقين بتلك اللغات.

وأشار الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، إلى أن المراد من هذا الإطلاق هو بث جوهر الخطاب الديني المصري الأزهري المستنير إلى الإنسانية كلها، بلاغًا لرسالة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مشيرًا إلى أن هذا الإطلاق يمثل خطوة من خطوات متعاقبة -إن شاء الله- للتوسع في تأكيد هذه القوة الناعمة التي تبث الخير إلى العالمين، وتنشد سلام العالم والتراحم بين الجميع.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء توجه وزارة الأوقاف إلى بناء حضور رقمي متعدد اللغات، ونشر خطاب ديني رشيد ومنير، والتعريف بصحيح الدين ونفي أباطيل التطرف عنه، والتركيز على المشترك الإنساني، لا سيما قيم الرحمة والسماحة وحسن الخلق التي جاء بها سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد اختارت الوزارة إطلاق تلك الصفحات في ذكرى المولد النبوي الشريف على منصات تحظى بأكبر معدلات المتابعة والمشاهدة عالميًا؛ لاستلهام أعظم الخلق والشمائل من صاحبها عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وفي ما يلي روابط صفحات الوزارة الناطقة باللغات الثلاث على المنصات الأربع:

أولاً: باللغة الإنجليزية

فيسبوك:

إكس:

إنستجرام:

تيك توك:

ثالثًا: باللغة السواحيلية

فيسبوك:

إكس:

إنستجرام:

تيك توك:

ثالثًا: باللغة السواحيلية

فيسبوك:

إكس:

إنستجرام:

تيك توك: