 عروض فنية وورش أطفال.. إقبال كبير من المواطنين على شارع الفن وسط الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عروض فنية وورش أطفال.. إقبال كبير من المواطنين على شارع الفن وسط الإسكندرية

محمد صابر
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 7:29 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 7:29 م

شهدت فعاليات مبادرة "شارع الفن" بشارع النبي دانيال وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من المواطنين، الذين توافدوا لمتابعة الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، وسط أجواء من البهجة والتفاعل الجماهيري.

وتحول الشارع إلى مسرح مفتوح يستقبل المواطنين من مختلف الأعمار، مع تقديم عروض فنية وموسيقية وتراثية، إلى جانب أنشطة وورش إبداعية للأطفال، بما يتيح للجمهور الاستمتاع بالفنون في أجواء مفتوحة ومجانية.

وتأتي مبادرة "شارع الفن" في إطار جهود نشر الثقافة والفنون، وإتاحة الفرصة أمام المواهب للتعبير عن قدراتها، فضلا عن تنشيط الحركة الثقافية والسياحية بمدينة الإسكندرية، وإعادة إحياء شوارعها التاريخية باعتبارها مساحات مفتوحة للإبداع والتفاعل المجتمعي.

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