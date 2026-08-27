وزير إيراني: صادراتنا النفطية مستمرة رغم الحصار الأمريكي

قال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، إن مبيعات النفط في بلاده لم تتوقف رغم الحصار البحري الأمريكي، وإن إيران تواصل شحن النفط إلى عملائها في المياه البعيدة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لصحفيين، الخميس، علق فيه على تصريح محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي الذي قال فيه: "لا نصدّر أي نفط".

وأكد باك نجاد استمرار صادرات النفط، قائلا: "لن أخوض في التفاصيل، لأن الكشف عنها قد يُسيء استخدامها من قبل العدو. وحتى الآن، تستمر عملية بيع النفط في المياه البعيدة خارج مياهنا الإقليمية".

وأوضح باك نجاد أن مبيعات النفط انخفضت بسبب الحصار الأمريكي، لكنها مستمرة، مضيفا: "سنواصل مراقبة الوضع بدقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار عمليات البيع".

وأعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، في 20 أغسطس الجاري، توقف صادرات بلاده النفطية بشكل كامل.

وتمنع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار "حصارها البحري" على إيران، دخول وخروج السفن الإيرانية من وإلى موانئ البلاد.

يذكر أن إيران تصدّر غالبية نفطها إلى الصين.

والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إطلاق "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة واسعة تهدف إلى عزل إيران بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل و"أهدافا أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات تتعلق بأمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجمات على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.