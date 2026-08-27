جيروزاليم بوست: هيئة الإذاعة الكندية توجه صحفييها بعدم وصف أحداث 11 سبتمبر بالهجمات الإرهابية

قبيل الذكرى الخامسة والعشرين لأحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، أفادت تقارير إعلامية بأن هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" عممت مذكرة على صحفييها ومحرريها تطلب فيها عدم وصف تلك الأحداث بالهجمات الإرهابية.

ونشر هذا الخبر لأول مرة الصحفي الكندي وارن كينسيلا، الذي تلقى المذكرة، ثم أكدته صحيفة "ناشونال بوست" التي تلقت نسخة منها، وكذلك صحفيون كنديون آخرون، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وبحسب لقطة من المذكرة التي شاركها كينسيلا، كتب المذكرة باسم بشرى، المدير الأول للمعايير الصحفية والثقة العامة في سي بي سي نيوز، ووجهها إلى المراسلين والمحررين.

وجاء في المذكرة إن هذه الهجمات لا ينبغي وصفها بأنها هجمات إرهابية.

وتابعت: "أدت عمليات الاختطاف إلى تحطم طائرات ركاب في واشنطن العاصمة وبنسلفانيا ومانهاتن. وقد دُمر مركز التجارة العالمي".

من جهته، صرح متحدث باسم هيئة الإذاعة الكندية لكينسيلا قائلا إن "توجيهات هيئة الإذاعة الكندية اللغوية المُتبعة منذ زمن طويل فيما يتعلق بمصطلحي إرهابي وإرهاب تُفضل استخدام هذين المصطلحين مع ذكر المصدر، وهي ممارسة تتبعها العديد من أبرز المؤسسات الصحفية في العالم"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتابع المتحدث: "سبق لمديرنا العام ورئيس تحريرنا أن كتبا علنا حول هذا الموضوع".