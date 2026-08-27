توج طارق حسن، لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف، بالميدالية الذهبية في سباق 50 مترًا تحت الماء، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 14.41 ثانية، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا في البطولة.

ويأتي تتويج طارق حسن بالذهبية ليواصل منتخب مصر للسباحة بالزعانف نتائجه المميزة في منافسات الدورة، بعدما شهدت التصفيات تأهل 13 لاعبًا ولاعبة إلى السباقات النهائية.

ونجح طارق حسن وياسين علي في التأهل إلى نهائي سباق 50 مترًا تحت الماء للرجال، بينما حجز سيف خالد سعد الدين مقعده في نهائي سباق 50 متر زعانف مزدوجة للرجال.

وفي منافسات السيدات، تأهلت مريم محمد حجاب إلى نهائي سباق 100 متر مونو، فيما وصلت سلمى رسلان وفريدة محمد سعيد إلى نهائي سباق 100 متر زعانف مزدوجة.

كما تأهل أحمد عوض ومهاب إيهاب إلى نهائي سباق 200 متر مونو للرجال، بينما حجز أحمد هشام رضوان مقعده في نهائي سباق 200 متر زعانف مزدوجة.

وفي سباق 400 متر مونو للسيدات، تأهلت ندى مجدي هجرس وريناد تامر المرسي إلى النهائي، فيما ضمنت فريدة محمد سعيد مشاركتها في نهائي سباق 400 متر زعانف مزدوجة للسيدات.

واختتم المنتخب المصري تأهلاته بحجز مقعد في نهائي سباق 4×50 متر زعانف مزدوجة مختلط، من خلال الرباعي أحمد هشام رضوان وسيف خالد وسلمى ربيع رسلان ومريم حلمي حجاب.

ورفعت ذهبية طارق حسن رصيد البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» إلى 24 ميدالية متنوعة، بواقع 8 ميداليات ذهبية و7 فضيات و9 برونزيات.

وتسعى بعثة مصر إلى مواصلة نتائجها الإيجابية في دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية وتستمر منافساتها حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين يمثلون 26 دولة.

وتشارك مصر في 23 لعبة رياضية خلال الدورة، من بينها القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول تتويجًا بالميداليات في تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط، بعدما جمعت 620 ميدالية، بواقع 156 ذهبية و209 فضيات و255 برونزية.