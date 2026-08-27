 من معبر رفح.. قافلة زاد العزة 266 تحمل أطنانا من المساعدات لإغاثة قطاع غزة - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2026 7:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟
النتـائـج تصويت

من معبر رفح.. قافلة زاد العزة 266 تحمل أطنانا من المساعدات لإغاثة قطاع غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 7:28 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 7:28 م

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" 266، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وبحسب بيان الهلال الأحمر، حملت القافلة أطنانا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت سلالا غذائية، ومواد إغاثية، ومستلزمات طبية، وأدوية علاجية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك