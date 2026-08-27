أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" 266، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وبحسب بيان الهلال الأحمر، حملت القافلة أطنانا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت سلالا غذائية، ومواد إغاثية، ومستلزمات طبية، وأدوية علاجية، فضلا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.