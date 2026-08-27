دعا الإعلامي تامر أمين إلى ضرورة أن ينعكس الاحتفال بذكرى المولد النبوي على سلوك الناس ومعاملاتهم اليومية، مؤكدًا أن الاقتداء بالنبي وإحياء سنته يجب ألا يقتصر على الكلام وإنما الأفعال مهمة.

وقال "أمين" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، أمس الأربعاء، إنه تحدث عن مولد النبي والدروس والعبر التي يجب أن نتعلمها من سيرته، مشيرًا إلى أن ردود فعل الجمهور كانت إيجابية، إلا أنه طرح تساؤلًا حول التناقض بين ما يقوله البعض عن الأخلاق وبين السلوكيات السيئة التي تحدث في المجتمع.

وأضاف: "نفسي منبقاش بوشين.. البلاوي اللي بنشوفها دي بتيجي منين؟ عقوق بعض الأبناء لآباءهم وأمهاتهم، وقسوة بعض الأمهات والآباء على الأبناء، والغش في التجارة مين بيعملها؟.. نفسي اللي نقوله نعمله، لكن فكرة إن كله حلو ومتسامح وبر، أمال المشاكل والغش مين بيعملها؟ ما هو إحنا".

وشدد على أن الاحتفال الحقيقي بالمولد النبوي يجب أن يكون من خلال التأسي بسيرة النبي، وتطبيق أخلاقه في الحياة اليومية، قائلًا: "مينفعش تصلي الضهر وتقوم غش في البضاعة".

واختتم حديثه بالدعوة إلى أن تكون ذكرى المولد النبوي فرصة حقيقية لتغيير السلوك، وإحياء قيم النبي في التعامل مع الآخرين، مؤكدًا أهمية الكلمة الطيبة والبسمة.