 فر هاربًا عقب تصويره.. ضبط عامل متهم بالتحرش بطالبة أثناء سيرها في أحد شوارع الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فر هاربًا عقب تصويره.. ضبط عامل متهم بالتحرش بطالبة أثناء سيرها في أحد شوارع الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 2:28 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 2:28 ص

 ألقى ضباط مباحث الإسكندرية القبض على عامل؛ لاتهامه بالتحرش بطالبة، أثناء سيرها بأحد الشوارع في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بتداول منشور، مدعوم بمقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر طالبة من أحد الأشخاص، لقيامه بالتحرش بها أثناء سيرها في الشارع.

وبالفحص، تبين أن قسم شرطة أول المنتزه تلقى بلاغًا من طالبة، أفادت خلاله بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها أثناء سيرها بأحد الشوارع، ثم فراره هاربًا عقب قيامها بتصويره.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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