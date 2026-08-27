ميمي جمال عن بدايتها الفنية: لما شوفت فيروز بتمثل وهي في سني قلت ليه أنا معملش ده؟

قالت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل بدايتها في عالم الفن، إنها دخلت مجال التمثيل وهي في التاسعة من عمرها، قبل أن تتوقف لفترة وتعود مجددًا في سن الخامسة عشرة، لتستمر في مشوارها الفني حتى اليوم.

وأضافت "جمال" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن أول أعمالها كان فيلم "أقوى من الحب"، الذي أخرجه عز الدين ذو الفقار، مشيرة إلى أن دخولها الفيلم جاء عن طريق زميلة لها في المدرسة، كان والدها يعمل مساعد المخرج.

وتابعت أن "ذو الفقار" كان يبحث وقتها عن طفلة جديدة للتمثيل، لا تكون من الفنانات المعروفات مثل نيللي أو فيروز، لأنه كان يريد طفلة عادية لا تعتمد على الغناء إلى جانب التمثيل.

واستكملت: "زميلتي قالت لوالدها إن عندنا بنت في الفصل هتموت على التمثيل، فقابلني وقالي فيه فيلم لعز الدين ذو الفقار، قلت له ياريت عايزة أمثل، وقالي تمام، واشتغلت الفيلم".

وأشارت إلى أن أسرتها لم تعارض دخولها مجال الفن، لأن والدتها كانت تعلم مدى حبها للتمثيل، خاصة أنها كانت تعيش معها ومع جدتها بعد انفصال والديها.

واستطردت أن والدها، الذي كان يعمل مهندس ديكور، كان يرغب في تعليمها الديكور، لكنها لم تكن تجد نفسها في هذا المجال، قائلة إنها كانت تحاول أن تبدو سعيدة بما يعلمه لها والدها، بينما كان شغفها الحقيقي هو الفن والتمثيل.

وأكدت على أن حبها للتمثيل بدأ منذ طفولتها، مشيرة إلى أن رؤيتها لفيروز وتمثيلها وهي في عمرها ذاته كانت تدفعها إلى التفكير في خوض التجربة، قائلة: "قلت ليه أنا معملش ده؟ كانت غيرة أطفال".