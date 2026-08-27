أسامة كمال: توجيهات الرئيس تلامس أوجاع الناس بقوة

قال الإعلامي أسامة كمال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، في العاصمة الجديدة، بشأن ضرورة تنفيذ سيادة القانون بمنتهى الحسم، والتأكيد على عدم وجود مكان لمجاملة من يتلاعب بحقوق الشعب أو يعبث بمقدرات الوطن، تعكس اهتمامًا واضحًا بمعاناة المواطنين ومتابعة أوجاعهم عن قرب.

وأضاف "كمال" عبر برنامجه "مساء dmc”، على قناة "DMC”، أمس الأربعاء، أن هذه التوجيهات تلامس معاناة الناس بقوة، مؤكدًا أن ما صدر من توجيهات لا يمثل بالضرورة جميع مشكلات المواطنين، لكن وجود 7 توجيهات تتناول نحو 50 موضوعًا طُرحت اليوم يعني أن هناك قضايا أخرى يراها الرئيس ويتابعها ويعرف تفاصيلها.

وتابع: "أرجو أن الرئيس يسمح لنا أننا ننقله باقي أوجاع الناس وحجم الالتزام أو عدم الالتزام في تنفيذ توجيهاته"، مشيرًا إلى أهمية متابعة مدى تنفيذ تلك التوجيهات على أرض الواقع.

وأكد أنه في حال حدوث أي تراخٍ في تنفيذ توجيهات الرئيس، فإن دور الإعلام الكشف عن ذلك بوضوح، موضحًا أن ما يطرحه بشأن نقل أوجاع المواطنين ومتابعة تنفيذ التوجيهات يأتي في إطار الدور المنوط بالإعلام.

وأشار إلى أن الرئيس سبق أن وجه الإعلام أكثر من مرة بضرورة القيام بهذا الدور، مؤكدًا أن ممارسة الإعلام لدوره في كشف المشكلات ومتابعة تنفيذ التوجيهات ليست تفضلًا، وإنما جزء أساسي من مهمته، بما يسهم في مواجهة الإعلام المغرض الذي تحدث عنه الرئيس.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين.