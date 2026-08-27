توفيت ربة منزل متأثرة بإصابتها بحروق وجروح بالغة، إثر حريق نشب داخل منزل بعزبة جبة التابعة لقرية قصر بياض بمركز أبشواي في محافظة الفيوم، وذلك بعد وفاة زوجها متأثرًا بإصاباته في الحريق ذاته.

وكانت قوات الحماية المدنية بالفيوم قد تمكنت من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بنشوب حريق داخل منزل بعزبة جبة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من الفحص وفاة شخص يدعى «عوني قطب»، متأثرًا بإصابته بحروق، ونُقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، فيما أصيبت زوجته بحروق وجروح بالغة، ونُقلت إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

ورغم محاولات إنقاذها، تدهورت الحالة الصحية لربة المنزل، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها، لتلحق بزوجها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.