الأرصاد تحذر: اضطراب شديد بالبحر المتوسط من مساء الجمعة وارتفاع الأمواج لـ4 أمتار

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حاليًا موجة حارة تُعد الرابعة منذ بداية فصل الصيف، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة خلال هذه الموجة أقل من الموجات الحارة السابقة.

وأضافت "غانم" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن ذروة الموجة الحارة ستكون اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ْ38 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى ْ40 وْ41 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت أن الطقس اليوم سيكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا، فيما تصل درجات الحرارة المحسوسة في محافظات الصعيد إلى نحو ْ44 وْ45 درجة مئوية.

واستكملت أن الموجة الحارة الحالية لن تستمر لفترة طويلة، إذ تشهد البلاد انكسارًا في درجات الحرارة اعتبارًا من بعد غدٍ السبت، لتعود الأجواء الصيفية المعتادة، وتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين ْ34 وْ35 درجة مئوية، مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة يوم الجمعة ستتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين ْ36 وْ37 درجة مئوية، مضيفة أن اليوم الخميس ذروة الموجة الحالية.

وحذرت المصطافين ورواد الشواطئ، خاصة على سواحل البحر المتوسط، من اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج البحر بدءًا من مساء غدًا الجمعة وخلال السبت والأحد المقبلين، لافتة إلى أن ارتفاع الأمواج قد يصل إلى 3 و4 أمتار داخل عمق البحر، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر وتجنب النزول إلى البحر خلال فترات اضطراب الأمواج.

واختتمت حديثها بأنه مع بداية سبتمبر المقبل ستنخفض حدة الموجات الحارة تدريجيًا، وحتى في حال حدوث موجات حر جديدة، فمن المتوقع أن تكون أقل شدة مقارنة بالموجات السابقة.