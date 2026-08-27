أعلنت السلطات التونسية، الخميس، انتشال جثامين جميع ضحايا قارب مهاجرين غير نظاميين غرق قبالة سواحل مدينة جرجيس (جنوب شرق) بعد استكمال عمليات البحث عن المفقودين.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان عبر فيسبوك، إن الوحدات المشاركة في عمليات البحث والتمشيط تمكنت من "انتشال جميع جثامين المفقودين"، مشيرة إلى انتشال آخرها الأربعاء.

وأضافت أنه بذلك استكملت عملية حصر الضحايا وتسليم الجثامين إلى عائلاتهم وذويهم.

وأوضحت أن القارب كان يقل 15 شخصا، بينهم 14 من مدينة بن قردان وشخص من جرجيس، فيما نجا شخص واحد كان مشاركا في محاولة الهجرة غير النظامية.

وبذلك، استقرت الحصيلة النهائية لغرق القارب عند 14 قتيلا وناج واحد.

وشارك في عمليات البحث والإنقاذ، وفق الحرس الوطني، وحدات عائمة تابعة للحرس البحري والديوانة البحرية (الجمارك) والحماية المدنية وجيش البحر.

كما شاركت مروحيتان تابعتان للحرس الوطني والجيش في عمليات البحث.

والسبت، أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير للأناضول، بانقلاب القارب خلال محاولة للوصول إلى إيطاليا، فيما أعلنت السلطات لاحقا إنقاذ أحد ركابه وانتشال 12 جثمانا حتى الاثنين.

وقال الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، الاثنين، إن القارب غرق على بعد 14 ميلا بحريا من سواحل جرجيس، بعد إبحاره في 19 أغسطس الجاري.

وتعد تونس إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين غير النظاميين الراغبين في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، فيما تراجعت أعداد المغادرين خلال العامين الماضيين، مع تشديد السلطات التونسية حملتها على الهجرة وتعزيز الرقابة على الحدود البحرية.