كندا ترحب بالموقف الأمريكي حول اللغة وتستثني مأكولات بحرية من الرسوم الجمركية

أبدى كبير المفاوضين الكنديين في محادثات التجارة مع الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تفاؤلا بشأن موقف واشنطن من اللغة الفرنسية والثقافة الكندية، في وقت استثنت أوتاوا بشكل منفصل منتجات المأكولات البحرية من رسوم جمركية تعتزم فرضها.

وقال وزير التجارة الكندي دومينيك لوبلان إن "كندا ترحب بتراجع الولايات المتحدة عن مواقفها بشأن إبراز المحتوى ووضع ملصقات عليه، وتأكيدها أن التدابير الرامية إلى تعزيز اللغة الفرنسية والثقافة الكندية لن تكون عرضة لإجراءات تجارية أمريكية مستقبلا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف في منشور على إكس، أن كندا تنتظر "مزيدا من التوضيحات البنّاءة من الولايات المتحدة بشأن مواقفها الأخرى" التي من شأنها أن تسمح باستئناف المفاوضات والتقدم نحو اتفاق محتمل.

وجاءت تصريحاته بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الكندية عن خطط لفرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية، تتراوح بين 15% و50%.

وتدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، وتشبه إلى حد كبير الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة 27,6 مليار دولار كندي (20 مليار دولار أمريكي)، والتي دخلت حيز التنفيذ السبت.

وفشلت كندا والولايات المتحدة الجمعة في التوصل إلى اتفاق لتجنّب الرسوم الجديدة بعد أسابيع من المفاوضات. وصرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن المفاوضين الأمريكيين سعوا إلى فرض قيود على الاتفاقات التجارية لبلاده مع دول أخرى.

وأضاف أن المسئولين الأمريكيين أطلقوا أيضا "تهديدات" غير مقبولة استهدفت اللغة الفرنسية و"ثقافة كيبيك"، في إشارة إلى المقاطعة الناطقة بالفرنسية في شرق كندا.

وجاءت تصريحات لوبلان بعدما قال كبير مسئولي التجارة في إدارة ترامب، جيميسون غرير، لهيئة الإذاعة الكندية العامة إن مسألة إبراز المحتوى الفرنسي على خدمات البث التدفقي، أي مدى سهولة العثور عليه عبر الإنترنت، أثارتها إدارة البيت الأبيض، وإن لم تعتبرها عائقا أمام إبرام اتفاق.

وقال جرير، إن الحكومة الأمريكية تُدرك أن حماية اللغة الفرنسية "حساسة ومهمة جدا".

وأضاف: "لن نسمح بأن يضيع اتفاق جيد بسبب أمر كهذا. فهذه ليست مسألة نضغط بشأنها بشدة أو نجعلها شرطاً، أو نضع بشأنها خطاً أحمر".

وكان البيت الأبيض برّر فرض الرسوم الجمركية البالغة 50% بالقول إن كندا تمارس "معاملة تمييزية" بحق المنتجات الأمريكية، ومنها المشروبات الكحولية والسيارات ومنتجات الألبان.

ويُتوقع أن تؤثر الإجراءات الكندية المضادة على منتجات صناعية واستهلاكية، مثل مواد بناء السكك الحديد وغسالات الأطباق.

لكن وزارة المال الكندية أعلنت في ساعة متأخرة الأربعاء إعفاء الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية من هذه الرسوم، وذلك في تعديلات أُجريت "بناءً على ملاحظات".

وأضافت الوزارة: "نعمل باستمرار مع الصناعات الكندية لتقييم فعالية هذه الإجراءات، مع التركيز بشكل أساسي على القطاعات المستهدفة بالرسوم الأمريكية".

وكانت تلك الرسوم الكندية لتطال مأكولات بحرية أمريكية مستوردة من ولايات مثل ألاسكا وماين قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

ويضغط ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب في الشرق الأوسط على الناخبين الأمريكيين، في وقت تثقل فيه رسوم ترامب كاهل الاقتصاد.