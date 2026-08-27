خسوف جزئي للقمر في سماء ألمانيا وسط توقعات بطقس غير موات

من المنتظر أن تشهد ألمانيا خسوفا جزئيا للقمر ليلة الخميس/الجمعة، لكن الراغبين في مشاهدة هذه الظاهرة سيتعين عليهم الاستيقاظ مبكرًا، وسط توقعات بطقس غير مواتٍ.

وسيدخل القمر في الساعة الرابعة و34 دقيقة فجرًا منطقة الظل التام للأرض. ولا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي" توافر إمكانية رؤية الخسوف بوضوح، مشيرة إلى قدوم سحب وهطول أمطار وهبوب عواصف رعدية من جهة الغرب.

وقال خبير الأرصاد الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، توبياس راينارتس، إنه من الممكن أن تظهر فجوات بين السحب هنا وهناك، لكن ذلك غير مؤكد. ويرى راينارتس أن من المتوقع أن تتوافر أفضل فرص للرؤية في أقصى شرق ألمانيا وفي الجنوب الشرقي، جنوب نهر الدانوب، وذلك بحسب سرعة انتشار السحب.

من جانبه، أوضح أوفه بيلتس، رئيس جمعية هواة الفلك التي يقع مقرها في مدينة بنسهايم جنوب غرب ألمانيا، أنه في حال صفاء الجو ستسهل رؤية بداية الخسوف الجزئي في المقام الأول بُعيد الساعة الرابعة والنصف صباحاً، وقال: "سيكون القمر عاليًا في السماء، وسيكون الليل لا يزال مظلمًا". وذكر أن مع ازدياد احتجاب القمر، سيبدأ ضوء الفجر في البزوغ.

وسيدخل البدر منطقة الظل التام للأرض بما يصل إلى نحو 94% من قطره الظاهري. وسيخرج القمر من منطقة الظل التام للأرض في الساعة السابعة و52 دقيقة صباحًا، إلا أن القمر سيكون قد غاب بالفعل في كافة أرجاء ألمانيا بحلول ذلك الوقت.