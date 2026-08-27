رئيس وزراء قطر: الدوحة تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجاوز الأزمات

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس، أن بلاده تؤمن بأن الحوار والحلول الدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجاوز الأزمات.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في تغريدة على منصة إكس اليوم: "جاءت زيارتي إلى طهران، التي أجريت خلالها مباحثات مع الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين، تأكيدًا على مواصلة جهودنا لخفض التصعيد وإعلاء المصلحة المشتركة لدول المنطقة وشعوبها".

وأشار إلى "العمل على تهيئة الظروف التي تعزز الأمن والاستقرار وتفتح المجال أمام الحلول السلمية، بما في ذلك التأكيد على أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي".

وذكرت الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحث اليوم في طهران، مع الرئيس الإيراني الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار.

كما بحث المسئول القطري مع محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أكد في طهران، ضرورة استئناف المسار الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صحفي، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن اجتمع ، اليوم في طهران، مع محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإيراني.

ووفق البيان، استعرض الجانبان خلال الاجتماع، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار.

وشدد المسئول القطري، خلال الاجتماع، على أن الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.