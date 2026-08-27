أحمد هشام وندى مجدي يحصدان ذهبية وفضية في سباحة الزعانف بالبحر المتوسط

توج أحمد هشام لاعب منتخب مصر للسباحة بالزعانف بالميدالية الذهبية في سباق 200 متر زعانف مزدوجة، ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، المقامة حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية.

وحقق أحمد هشام زمنا قدره دقيقة و36.03 ثانية، ليحصد المركز الأول ويضيف ذهبية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في منافسات الدورة.

وفي منافسات سباق 400 متر مونو، توجت ندى مجدي لاعبة منتخب مصر بالميدالية الفضية، بعدما أنهت السباق بزمن قدره 3 دقائق و21.19 ثانية، لتضيف ميدالية جديدة لمصر في منافسات السباحة بالزعانف.

وبذهبية أحمد هشام وفضية ندى مجدي، يرتفع رصيد مصر إلى 28 ميدالية متنوعة في دورة ألعاب البحر المتوسط، بواقع 9 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و10 ميداليات برونزية.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة بقيادة الكابتن جوهر نبيل، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، المتابعة المستمرة لأبطال مصر المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، مع تقديم الدعم والمساندة لهم، والحرص على متابعة نتائجهم وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

وتخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.