تمكّن قراصنة إلكترونيون من الوصول إلى بيانات نحو 8.7 ملايين عميل، إثر هجوم سيبراني استهدف شركة "مانشستر إيربورتس غروب" (MAG) التي تدير 3 مطارات في بريطانيا.

وذكرت الشركة في بيان، الخميس، أن الهجوم طال البيانات المتعلقة بخدمات مواقف السيارات، وصالات المسافرين الخاصة، وحجوزات المرور السريع، وتسجيلات الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) داخل المطارات.

وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وبيانات لوحات السيارات والرموز البريدية الخاصة بالعملاء.

وأكد البيان أن سلامة الركاب وأمن الطيران لم يتعرضا للخطر في أي مرحلة جراء الهجوم، كما لم تتأثر عمليات تشغيل المطارات.

وأضاف أن النظام الذي تعرض للهجوم لم يكن يحتوي على البيانات المصرفية أو معلومات الدفع الخاصة بالعملاء.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات المتحدث باسم "مانشستر إيربورتس جروب" الذي قال إن الشركة تمكنت فورا من احتواء المخاطر الناجمة عن الهجوم، وإنها تعمل مع مستشارين متخصصين لحماية عملائها وأنظمتها.

وأضاف المتحدث أن السلطات المعنية أُبلغت بالهجوم السيبراني، وأن الشركة تتعاون معها، مؤكدا استمرار خدمات مواقف سيارات العملاء بصورة طبيعية.