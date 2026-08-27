بولندا تستبعد استضافة أسلحة نووية رغم المخاوف الأمنية

قال نائب وزير الدفاع البولندي بافل زاليفسكي، اليوم الخميس، إن بولندا "لا تريد نشر رؤوس نووية تابعة لحلفائها على أراضيها، رغم المخاوف المتزايدة بشأن أمن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف نائب وزير الدفاع البولندي، خلال حديثه للصحفيين في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلاده تريد المشاركة في الردع النووي للحلف، موضحا أن ذلك "لا يعني وجود رأس نووي على أراضيها".

وتعد تصريحات زاليفسكي الأكثر وضوحا من جانب وارسو بشأن هذه المسألة، إذ سبق لبولندا أن أعربت عن تحفظها على استضافة أسلحة نووية، فيما أجرت في مراحل أولية محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع نطاق الردع النووي الأمريكي في أوروبا، وانضمت بالتوازي إلى مبادرة فرنسية تهدف إلى توسيع نطاق الردع النووي الفرنسي في القارة.

في سياق متصل، لم يستبعد الرئيس البولندي كارول ناوروتسكي إمكانية أن تبدأ وارسو مستقبلا العمل على تطوير برنامجها الخاص بالأسلحة النووية.



