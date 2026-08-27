وزير الدفاع الكويتي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني أوجه التنسيق القائم بين قوات البلدين

التقى وزير الدفاع الكويتي الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح، في إطار برنامج زيارته الرسمية إلى جمهورية باكستان بقائد الجيش ورئيس أركان قوات الدفاع بجمهورية باكستان، المشير الركن سيد عاصم منير.

وذكرت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم، أن اللقاء جرى خلاله بحث أوجه التنسيق القائم بين القوات المسلحة في البلدين، وفرص تطوير مجالات العمل المشترك، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، بما يسهم في دعم وتطوير التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين.

وأضافت أن اللقاء حضره رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، وسفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان نصار عبدالرحمن المطيري.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع الكويتي عاد، والوفد المرافق له، إلى الكويت مساء اليوم، حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، الشيخ محمود مبارك الحمود الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري.