الرئيس البيلاروسي يتوجه إلى موسكو للاجتماع مع نظيره الروسي

أعلنت الرئاسة البيلاروسية، اليوم الخميس، توجه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى موسكو؛ لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه ميخائيل ميشوستين.

وذكرت الرئاسة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء "بيلتا نيوز" البيلاروسية، أن الرئيسين من المرجح أن يبحثا معا قضايا التعاون الثنائي إلى جانب القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن يركز لوكاشينكو، مع بوتين، على القضايا العملية المتعلقة بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين بيلاروسيا وروسيا، وكذلك تنفيذ مشروعات التعاون مع ميشوستين.