ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من بنجلاديش بعد إعلانها بحث الانضمام لاتفاقية مكة

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، رسالة خطية من رئيس الوزراء البنجلاديشي طارق رحمن، بعد إعلان داكا بحث الانضمام لاتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقّعتها السعودية وتركيا وباكستان هذا الشهر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تسلّم الرسالة، التي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خلال استقباله وزير خارجية بنجلاديش همايون كبير، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمقر المنظمة في جدة غرب المملكة.

وأضافت "واس" أن الوزيرين استعرضا "خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك."

وتأتي الرسالة بعد يومين من إعلان وزير الخارجية في بنجلاديش إن داكا قد تبحث الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقّعتها السعودية وتركيا وباكستان هذا الشهر.