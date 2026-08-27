السعودية تستعيد المها العربي بعد رحلة استمرت 40 عاما

نجحت المملكة العربية السعودية في إعادة المها العربي إلى موائله التاريخية، بعد أن كان قد اختفى تماما من البرية، لمدة 4 عقود، لترتفع أعداده في المملكة إلى نحو 3064 فردا موزعين على 11 موقعا بحلول عام 2026، مع استمرار الاتجاه التصاعدي لأعداد هذا النوع.

ووثق مقال علمي نشرته منصة تابعة للاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة، تجربة المملكة في استعادة المها العربي خلال الفترة من 1986 إلى 2026، مسلطا الضوء على برامج الإكثار وإعادة التوطين وحماية الموائل التي أسهمت في تغيير وضع النوع على مدى 40 عام، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

وتعود أولى المحطات البارزة في رحلة إنقاذ المها العربي إلى عام 1961، عندما لفت الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة إلى خطر انقراضه، لتبدأ إثر ذلك جهود دولية لحماية النوع من الاختفاء.

إلا أن عقودا من الصيد الجائر وتدهور الموائل الطبيعية أدت إلى انقراض المها العربي في البرية عام 1972، ما دفع إلى تكثيف برامج الإكثار والحماية تمهيدا لإعادته مجددا إلى بيئاته الطبيعية.

وسجل عام 2011 واحدة من أبرز المحطات في مسيرة استعادة المها العربي، بعدما انتقل تصنيفه من "منقرض في البرية" إلى "معرض للخطر"، في تحول عكس أثر برامج الحماية والإكثار وإعادة التوطين في تحسين حالة النوع.

وبحلول عام 2026، وصل عدد المها العربي في المملكة إلى نحو 3064 فردا، تتوزع في 11 موقعا ضمن نطاقه التاريخي، فيما تشير بيانات المركز إلى اتجاه متزايد في أعداد النوع.