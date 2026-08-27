 إسرائيل تدمر آبارا ومنشآت زراعية فلسطينية قرب طوباس - بوابة الشروق
الخميس 27 أغسطس 2026 10:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

إسرائيل تدمر آبارا ومنشآت زراعية فلسطينية قرب طوباس

الأناضول
الأناضول
رام الله/ الأناضول
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:27 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 9:27 م

دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 3 آبار ارتوازية وحظائر أغنام وممتلكات فلسطينية قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسئول ملف الاستيطان بمحافظة طوباس، معتز بشارات، في بيان، إن اعتداءات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في منطقتي سهل البقيعة والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية أسفرت عن تدمير 3 آبار ارتوازية ومصادرة معداتها وهدم منشآت زراعية.

وأضاف أن الاعتداءات شملت إتلاف مضخات مياه وكوابل ولوحة كهرباء وكاميرات وأشجار زيتون، إضافة إلى خط معدني لنقل المياه بطول 300 متر.

وأشار إلى هدم 3 منشآت مخصصة لتربية المواشي، بمساحة إجمالية 320 مترا مربعا.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع توسع البؤر الاستيطانية وشق الطرق وفرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك