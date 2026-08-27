إسرائيل تدمر آبارا ومنشآت زراعية فلسطينية قرب طوباس

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دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 3 آبار ارتوازية وحظائر أغنام وممتلكات فلسطينية قرب مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسئول ملف الاستيطان بمحافظة طوباس، معتز بشارات، في بيان، إن اعتداءات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في منطقتي سهل البقيعة والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية أسفرت عن تدمير 3 آبار ارتوازية ومصادرة معداتها وهدم منشآت زراعية.

وأضاف أن الاعتداءات شملت إتلاف مضخات مياه وكوابل ولوحة كهرباء وكاميرات وأشجار زيتون، إضافة إلى خط معدني لنقل المياه بطول 300 متر.

وأشار إلى هدم 3 منشآت مخصصة لتربية المواشي، بمساحة إجمالية 320 مترا مربعا.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، بالتزامن مع توسع البؤر الاستيطانية وشق الطرق وفرض قيود إضافية على حركة الفلسطينيين.