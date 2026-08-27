بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي "مازي" تراجعًا بنسبة 0,4%، ليستقر بذلك عند 19.046,92 نقطة.

سجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضًا بنسبة 0,36% إلى 1.362,56 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تراجعًا بنسبة 0,82% إلى 1.422,28 نقطة.

بدوره، سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تراجعًا بنسبة 0,06% إلى 1.816,4 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 409,69 مليون درهم، سجلت أساسًا في السوق المركزي.. أما فيما يتعلق برسملة البورصة، فقد تجاوزت 1.126,7 مليار درهم.