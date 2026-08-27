اختفاء مفاجئ لمصارعة تونسية خلال دورة ألعاب البحر المتوسط

تلقت البعثة التونسية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط «تارانتو 2026» المقامة في إيطاليا، صدمة بعد اختفاء المصارعة شهد الجلجلي، البالغة من العمر 20 عامًا، عقب مشاركتها في منافسات البطولة.

وكانت الجلجلي قد خاضت، مساء أمس الأربعاء، نزال تحديد الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة لوزن 57 كجم، أمام الإيطالية فابيانا رينالا، قبل أن تغادر قاعة المنافسات دون إبلاغ مدربها أو زميلاتها في المنتخب.

وبحسب التقارير التونسية، غادرت المصارعة القاعة مستغلة انشغال مدربها بمتابعة باقي النزالات، قبل أن يلاحظ أعضاء البعثة غيابها عقب انتهاء المنافسات.

وبدأ أفراد المنتخب التونسي في البحث عن شهد الجلجلي داخل قاعة المنافسات، قبل التوجه إلى مقر إقامة البعثة، في محاولة لمعرفة مكانها، إلا أن جهود البحث لم تسفر عن العثور عليها.

وبعد التأكد من اختفائها، أبلغت البعثة التونسية الجهات المسؤولة، لتبدأ تحركات رسمية من أجل تحديد مكان المصارعة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتضمنت التحركات التواصل مع اللجنة الأولمبية التونسية والجهات المنظمة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب السلطات الأمنية الإيطالية، في إطار جهود البحث عن الرياضية والكشف عن ملابسات اختفائها.