مصر تتفوق على السنغال في عقر دارها بتصفيات كأس العالم لكرة السلة

حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزًا مهمًا على حساب نظيره السنغالي بنتيجة 76-67، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات النافذة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027.

وأقيمت المباراة على صالة «داكار أرينا» في العاصمة السنغالية داكار، حيث نجح الفراعنة في تحقيق انتصار ثمين خارج ملعبهم، ليواصلوا مشوارهم في التصفيات بحثًا عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وفرض منتخب مصر أفضليته خلال الشوط الأول، وأنهاه متقدمًا على السنغال بنتيجة 43-34، ليواصل الفراعنة تفوقهم في المباراة قبل أن يحسموا اللقاء في النهاية بفارق 9 نقاط.

وكان منتخب مصر قد دخل منافسات هذه المرحلة برصيد 9 نقاط جمعها خلال المراحل السابقة، ليحتل المركز الخامس في ترتيب المجموعة، قبل أن يحقق الفوز على السنغال في مستهل مشواره بالنافذة الحالية.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة تضم منتخبات أنجولا ومالي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والسنغال، وتقام المنافسات بنظام الذهاب والإياب.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم متصدر المجموعة ووصيفه، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثالث بين المجموعات.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في التصفيات 12 لاعبًا، هم: عمرو الجندي، إيهاب أمين، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، محمد طه، آدم موسى، علي عمر، باتريك جاردنر، عمر طارق، حمد فتحي، خالد عبدالناصر، وأنس أسامة.

ويقود الإسباني أوجستي بوش الجهاز الفني لمنتخب مصر، ويعاونه ألفريد بوش ورامي جنيدي، بينما يضم الجهاز أيضًا إسلام جمعة طبيبًا، وأحمد فايق مخططًا للأحمال، وعبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، وعلي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.

وترأس بعثة منتخب مصر في العاصمة السنغالية داكار طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.