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أعداد جريدة الشروق
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مسئولون أمريكيون: 90 أمريكيا في عداد المفقودين بعد فيضانات نيبال والتبت

واشنطن (أ ب)
نشر في: الخميس 27 أغسطس 2026 - 11:49 م | آخر تحديث: الخميس 27 أغسطس 2026 - 11:49 م

قال مسئولون أمريكيون إن نحو 90 مواطنا أمريكيا مازالوا في عداد المفقودين، اليوم الخميس، بعد يوم من اجتياح فيضانات مفاجئة كارثية منطقة حدودية بين الصين ونيبال، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها لا تعلم بوقوع أي وفيات بين الأمريكيين، لكنها أفادت بإنقاذ ثلاثة أمريكيين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي، اليوم الخميس، إن مسئولين أمريكيين تحدثوا مع قادة نيبال وعرضوا تقديم "أي شيء يريدونه."

وقال ترامب إن هناك 50 أو 60 أمريكيا في المنطقة، لكنه أضاف أنه لم يتم بعد حصر العدد الكامل للموجودين هناك.

وكان كثير من المفقودين في رحلة حج إلى جبل كايلاش في التبت، وهو موقع مقدس لدى الهندوس والبوذيين وغيرهم.


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