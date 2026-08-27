النائب ياسر قورة: دخلاء كثيرون جدا دخلوا مهنة التطوير العقاري لتحقيق الكسب السريع

قال النائب ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن أي صاحب رأس مال، سواء كان شركة أو فردا أو مستثمرا، يضع أمواله في مكان ما لابد أن يكون لديه الثقة في أن استثماراته محمية.

ولفت خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث في موضوع المطورين العقاريين وحصر المشروعات مرتين خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن الرئيس كان "في منتهى الحزم" وأكد أن الموضوع سيُراقب ويُتابع لضبط السوق العقاري.

وبشأن العقوبات المفترض تطبيقها على الشركات المخالفة، أوضح أن الخطوة الأولى والأهم تكمن في إجراء "الحصر" الذي طلبه الرئيس، مشددا على ضرورة معرفة نسبة الإنجاز والمبيعات وعدد الوحدات المتبقية في كل مشروع، بالإضافة إلى المبالغ التي سددها كل عميل.

وشدد على أنه لابد من التعامل مع كل مشروع على حدة بناء على هذا الحصر، لافتا إلى أن بعض المطورين "حصلوا على المقدمات والأرض لا تزال صحراء، بينما يوجد آخرون بنوا وتعثروا".

وأشار إلى أن المشكلة خلال الفترة الماضية تتمثل في دخول "دخلاء كثيرين على مهنة التطوير العقاري"، موضحا أن "كثيرا جدًا" دخلوا المجال وهم يفتقرون للرؤية والخبرة، ودخلوا لمجرد امتلاكهم الأموال بهدف "الكسب السريع".

وأكد أن التطوير العقاري مسئولية علم ودراسة، لافتا إلى ضرورة أن يدرك المطور أنه يتعامل مع "أموال عامة" ويستثمر أموال الغير بشكل قانوني لتقديم سلعة.