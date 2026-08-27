إمام مسجد الحسين: مقتنيات النبي بغرفة الآثار النبوية كانت بحوزة بني إبراهيم في ينبع قبل انتقالها لمصر

تحدث الشيخ أيمن منصور، إمام مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، عن كيفية وصول مقتنيات النبي ﷺ المتواجدة إلى مصر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ"إكسترا نيوز" إن مقتنيات النبي ﷺ تتواجد داخل "غرفة الآثار النبوية الشريفة" بمسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، موضحا أن هذه الغرفة تضم بعضا من آثار الرسول ﷺ.

وأشار إلى أن ما تذكره بعض الروايات التاريخية أن هذه الآثار كانت موجودة عند "بني إبراهيم" من أهل ينبع، وتوارثها الخلف عن السلف حتى اشتراها الوزير المصري الصاحب تاج الدين.

ونوه بأن هذا الأمر حدث في عهد السلطان الظاهر بيبرس، موضحا أن الوزير قدم هذه المقتنيات إلى مصر وبنى لها "رباطا" عُرف بـ"رباط الآثار" أو "أثر النبي" في منطقة مصر القديمة.

وأضاف أن السلطان قنصوة الغوري بنى "قبة" في شارع الغورية ونقل إليها الآثار، وظلت في ذلك المكان لأكثر من ثلاثة قرون، ثم نُقلت بعد ذلك إلى مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، ومنه إلى "خزانة الأمتعة" بالقلعة، ثم انتقلت إلى ديوان عموم الأوقاف، ثم إلى سراي عابدين.

ولفت إلى أن المقتنيات نُقلت في نهاية المطاف إلى الحجرة الحالية بمسجد الحسين، موضحا أن الخديوي عباس حلمي الثاني هو من أنشأ هذه الغرفة المباركة في شهر ربيع الأول سنة 1311 من هجرة النبي ﷺ.