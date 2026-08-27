برشلونة يهزم أتلتيك بلباو بثنائية ويواصل انطلاقته القوية في الدوري الإسباني

حقق برشلونة فوزًا مستحقًا على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

بدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي واضح، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، وكاد لامين يامال أن يضع الفريق الكتالوني في المقدمة بالدقيقة 12، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وواصل برشلونة محاولاته الهجومية، بينما اعتمد أتلتيك بلباو على التكتل الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، قبل أن يتصدى حارس الفريق الباسكي لتسديدة خطيرة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 38، نجح برشلونة في افتتاح التسجيل عن طريق رافينيا، بعدما تلقى تمريرة رائعة من بيدري وضعته في انفراد بالمرمى، ليراوغ حارس أتلتيك بلباو ويسدد الكرة داخل الشباك، معلنًا تقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وحاول أتلتيك بلباو العودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن دفاع برشلونة حافظ على تقدمه، لينتهي النصف الأول بتفوق الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول أتلتيك بلباو إدراك هدف التعادل، إلا أن محاولاته لم تشكل خطورة كافية على مرمى برشلونة، الذي حافظ على سيطرته وواصل البحث عن تعزيز تقدمه.

وفي الدقيقة 83، تمكن برشلونة من تسجيل الهدف الثاني عن طريق فيرمين لوبيز، بعدما وصلت الكرة إلى أديمي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يخطئ مدافع بلباو في إبعادها، لتصل إلى لوبيز الذي سددها مباشرة في المرمى الخالي.

وحافظ برشلونة على تقدمه بثنائية نظيفة خلال الدقائق المتبقية، ليحسم المباراة لصالحه ويحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره بالدوري الإسباني.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط، ليواصل انطلاقته القوية في الموسم الجديد، بعدما استهل مشواره بانتصار كبير على إلتشي بخماسية نظيفة.