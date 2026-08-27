مديرة أعمال آمال ماهر لـ الشروق: اتفاجئنا زي الناس بإلغاء الحفل في تونس وقبرص

كشفت مديرة أعمال الفنانة آمال ماهر عن مصير حفلها في تونس، المقرر إقامته على المسرح الأثري بقرطاج، وحفلها في قبرص، مؤكدة أنها وإدارة أعمالها فوجئتا بالأخبار المتداولة بشأن التأجيل أو الإلغاء، دون الرجوع إليهما أو إبلاغهما بشكل مسبق.

وكانت حالة من الغموض، أحاطت بحفل آمال ماهر في تونس، بعدما تم حذف الإعلان الخاص بالحفل من منصة بيع التذاكر وتوقف الحجز، وسط تداول أنباء عن إلغائه، فيما كانت آمال ماهر أعلنت في وقت سابق عن استعدادها للقاء جمهورها التونسي في سبتمبر المقبل.

وقالت مديرة أعمال آمال ماهر، في تصريحات لـ«الشروق»: «إحنا زيكم بالضبط اتفاجئنا بالأخبار، سواء بالتأجيل أو الإلغاء، لحفل قرطاج وحذف الإعلان من موقع التذاكر، دون الرجوع للفنانة وإدارة أعمالها، رغم إلحاح الطرف الآخر على إقامة الحفلات».

وأضافت: «حقيقي الموضوع ده اتكرر في حفلات كتير، سواء بحذف الحفلة من موقع التذاكر أو في حفلات غير مباعة يتم إلغاؤها واختفاء الطرف الآخر المتفق معه دون أسباب واضحة».

وأكدت أن إلغاء أي حفل تم الإعلان عنه يستوجب احترام الفنان والجمهور: «خاصة عند إلغاء حفل معلن عنه، بيتوجب احترام الفنان والجمهور».

وعن جمهور آمال في تونس، أعربت عن تقديرها الكبير له، قائلة: «إحنا من ناحيتنا بنحترم الجمهور التونسي، وكنا نتمنى نكون معاهم زي 2024 في مسرح قرطاج الأثري بحفلة كاملة العدد مع الجمهور التونسي المحترم».

وحول إمكانية تحديد موعد جديد للحفل، أو تقديم وعد لجمهورها التونسي: «لا نملك وعدًا للجمهور التونسي بشيء، لأن الموضوع مش بإيدينا».

ولم تقتصر الواقعة على حفل تونس، إذ كشفت مديرة أعمال آمال ماهر، أن الأمر تكرر أيضًا مع حفل آمال في قبرص، والذي كان من المقرر إقامته في 22 أغسطس الجاري، وكانت قد أعلنت عنه رسميًا في وقت سابق.

وقالت إن ما حدث في قبرص جاء «بالضبط» مثل واقعة تونس، موضحة أن الحفل كان متفقًا عليه منذ شهر ديسمبر الماضي، رغم ما تردد بشأن ضعف الإقبال على الحفل.