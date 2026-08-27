رئيس البرلمان الإيراني: البلاد تخوض حربا اقتصادية شاملة

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن طهران تخوض «حربًا اقتصادية شاملة»، داعيًا إلى تعزيز الوحدة والتماسك الوطني لمواجهة تداعياتها.

ونوه قاليباف، في رسالة بمناسبة أسبوع الحكومة، نقلها موقع «نور نيوز»، أن الخلافات الداخلية و«تآكل السلطة» يصبان في مصلحة ما وصفه بالعدو، مؤكدًا أن تضافر جهود الحكومة والشعب ومؤسسات الدولة سيسهم في تجاوز هذه المرحلة.

ودعا الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتحسين معيشة المواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتوفير فرص العمل للشباب، وترسيخ الأمن الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب، مع الحفاظ على مبادئ الثورة الإسلامية.

وأشار إلى أن توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، بشأن دعم الحكومة وتعزيز الوحدة والتنسيق بين مؤسسات الدولة تمثل، بحسب وصفه، «خارطة طريق» للتعامل مع الظروف الصعبة.

وأضاف أن الحرب تركت آثارًا على الاقتصاد الإيراني، في وقت تكثف فيه الضغوط الخارجية على البلاد، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا لإدارة الأوضاع ومعالجة مواطن الضعف.

وشدد قاليباف على أن أداء الموظفين والمسئولين الحكوميين في تقديم الخدمات للمواطنين يمثل جزءًا من مواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية، داعيًا إلى سرعة إنجاز معاملات الناس وحسن التعامل معهم.