إصابة 7 أشخاص جراء هجمات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن "روسيا شنت هجمات استهدفت بنية تحتية حيوية في مناطق بولتافا وسومي وخيرسون، في وقت واصلت فيه موسكو وكييف تبادل الهجمات الجوية على أهداف في عمق أراضي كل منهما".

وقال زيلينسكي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن خمسة أشخاص أصيبوا جراء هجمات على منطقتي زابوريجيا ودنيبروبيتروفسك، كما لحقت أضرار بمنطقة أوديسا جراء هجمات أخرى.

وقالت السلطات المحلية، إن مستودعات في منطقة بوريسبيل شرقي كييف اندلعت فيها النيران جراء الهجمات الروسية، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل.

وأعلنت الإدارة العسكرية، تضرر منشأة رياضية في وسط المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أنه اعترض سبعة صواريخ باليستية، كما أسقط صاروخا مضادا للسفن من طراز أونيكس.

وقالت مصادر أوكرانية، إنه جرى اعتراض نحو 86% من الطائرات المسيرة التي استخدمتها القوات الروسية خلال الهجمات.

وأعلنت وزارة الدفاع المولدوفية، في كيشيناو، أن خمس طائرات مسيرة روسية انتهكت المجال الجوي لمولدوفا لفترة وجيزة.