مسئول عسكري إسرائيلي سابق: رواية محاولة إيران اغتيال نجل نتنياهو مجرد هلوسة

اعتبر المسئول العسكري الإسرائيلي السابق، أفنير ويلان، أن الروايات الإسرائيلية بشأن استهداف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بمحاولة اغتيال إيرانية في الولايات المتحدة، قبل إعادته إلى إسرائيل، تبدو أقرب إلى «الهلوسات»، منتقدًا استغلال القضية سياسيًا ونشر معلومات حساسة رغم اعتراض الرقابة العسكرية.

وقال ويلان، بحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن استهداف شخصيات إسرائيلية في الخارج ليس أمرًا مستبعدًا في ظل القدرات الإيرانية، لكنه تساءل عن الطريقة التي كُشف بها الملف سياسيًا، معتبرًا أن استخدام مواد استخباراتية حساسة لتحقيق مكاسب سياسية يضر بأمن إسرائيل.

وفي الشأن الإيراني، أكد ويلان أن طهران لا تبدو على وشك الانهيار، رغم الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تتبع استراتيجية متماسكة في إدارة الصراع والدبلوماسية، بحسب وكالة «معًا» الفلسطينية.

وحذر من أن استمرار التقدم الإيراني في البرنامج النووي قد يعيد طهران إلى وضع استراتيجي خطير، داعيًا إلى تحديد الهدف الإسرائيلي والأمريكي بدقة، ومحذرًا من أن استراتيجية الضغط الحالية قد تكون «خطيرة للغاية».